توتنهام يعين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو

أعلن نادي توتنهام الانجليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا له خلفا للارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء. وذكر النادي اللندني أن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي "نملك في جوزيه أحد أكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم بعد احرازه 25 لقبا كبيرا خلال مسيرته". وأضاف "لقد فاز بالألقاب مع جميع الأندية التي أشرف على تدريبها. نعتقد بأنه سيجلب الحيوية ويعيد الثقة بالنفس الى اللاعبين".

ولم يشرف مورينيو على أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال مورينيو "أنا فخور للانضمام الى ناد يملك إرثا كبيرا وأنصار شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الأكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع".

وبات توتنهام ثالث فريق انجليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشلسي ومانشستر يونايتد حيث قاد الأول الى إحراز اللقب المحلي ثلاث مرات والثاني الى التتويج بكأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وقاده الى إحراز دوري أبطال أوروبا وإنترميلان وقاده إلى ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) وريال مدريد الإسباني وقاده إلى إحراز اللقب المحلي.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري المحلي ولم يفز سوى في ثلاث مباريات من أصل 12.

وكان مورينيو قد رفض عروضا عدة أتته من الصين وإسبانيا والبرتغال في الأشهر الأخيرة وعمل في الفترة الأخيرة معلقا تلفزيونيا.

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وسيخوض توتنهام أول مباراة رسمية بإشراف مورينيو السبت ضد جاره وست هام في الدوري المحلي.

ويأتي تعيين مورينيو بعد أقل من 24 ساعة على إقالة بوكيتينو الذي استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادما من ساوثمبتون. وخاض توتنهام 202 مباراتين بإشراف المدرب الأرجنتيني وفاز في 113 مباراة وتعادل في 43 وخسر 46.

ونجح بوكيتينو في إحداث نقلة نوعية في صفوف توتنهام حيث بات الفريق ينافس بقوة على اللقب (حل ثانيا عام 2017 وثالثا عامي 2016 و2018) وشارك بشكل مستمر في دوري ابطال أوروبا في السنوات الأخيرة لا سيما أن النادي لم يكن يملك ميزانية ضخمة مقارنة مع كبار الدوري الانجليزي، كما اضطر الفريق إلى خوض موسم بأكمله على ملعب ويمبلي عندما كان يشيد ملعبه الجديد الذي يتسع لـ 62 ألف متفرج وافتتحه في نيسان/أبريل الماضي.