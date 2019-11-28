شاهد: ترامب يثير التساؤلات بعد تحوله إلى "روكي"

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملايين من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة لوجهه بعد أن تم تركيبه على جسد الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون أثناء تجسيده لأشهر أعماله السينمائية في دور الملاكم "روكي بالبوا".

ويظهر في الصورة وجه ترامب خالي من التعابير على جسد بالبوا المفعم بالعضلات وهو عاري الصدر.

ولم يصاحب الصورة، التي نشرها ترامب على حساباته بموقعي تويتر وفيسبوك، أي نص مما زاد من الافتراضات حول الرسالة التي يسعى ترامب إيصالها بنشره لهذه الصورة.

وأثارت الصورة تهكم البعض من معارضي ترامب حول العالم، الذين اتهموه بالتصابي ونشر منشورات لا تليق بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر مناصرو ترامب الصورة تعبير عن قوته وصلابته السياسية وقدرته على القتال من أجل تحقيق أهدافه.

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقّع على قانون داعم للديمقراطيين في هونغ كونغ ويثير غضب بكين

متظاهرون عراقيون يضرمون النار في قنصلية إيران في النجف

منظمة العفو الدولية تؤكد أن "الوضع يزداد سوءا والقمع يزداد تصلبا" بمصر