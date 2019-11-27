شاهد: ترامب يعفو عن الديك "زبدة" ويهاجم الديمقراطيين

عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ديك رومي محظوظ لن يُذبح خلال احتفالات عيد الشكر في البيت الأبيض وذلك استمراراً لتقليد سنوي دأب عليه الرؤساء الأمريكيين منذ أربعينيات القرن الماضي.

ويأتي التقليد قبل يومين من عيد الشكر الذي يحتفل به ملايين الأمريكيين بطهو ولائم الديك الرومي. ولكن ديكاً محظوظاً اسمه "زبدة" أفلت من الذبح والطهو هذا العام بعد صفح ترامب عنه.

وبدأ تقليد عفو الرؤساء الأمريكيين عن أحد ديوك عيد الشكر في عهد الرئيس هاري ترومان الذي تقلد المنصب منذ عام 1945 وحتى عام 1953.

واستغل ترامب مراسم التقليد للهجوم على الديمقراطيين والسخرية من التحقيق الساعي لعزله إثر الكشف عن مكالمة هاتفية لوح فيها بمنع المعونة الأمريكية عن أوكرانيا إذا لم تحقق كييف في أعمال نجل المرشح المحتمل للديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن خصم.

إقرأ أيضاً:

جونسون يكشف برنامجه الانتخابي.. فما هي هديته للبريطانيين بعيد الميلاد؟

شاهد: افتتاح حديقة كيتو الملكية البريطانية في لندن استعدادا لأعياد الميلاد

شاهد: الدنمرك تستقبل أعياد الميلاد بشجرة كلفتها أكثر من 100 ألف يورو