جسر لندن: عدّة جرحى في حادثة طعن والشرطة تعتقل مشتبها به

قالت الشرطة البريطانية إن عناصر تابعين لها تلقوا اتصالاً، اليوم الجمعة، بعد وقوع حادثة طعن على جسر لندن، مضيفة أن هناك عدّة أشخاص جرحوا، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأفادت تقارير أن شخصاً أطلقت النيران عليه في قلب العاصمة البريطانية.

وأضافت رويترز، نقلاً عن مصدر في الشرطة، أن عناصرها أطلقوا النار على المشتبه به، ما قد يفسر أصوات العيارات النارية التي سمعها شهود في المكان.

وكانت الشرطة أعلنت في بيان أنها "لا تزال في المرحلة الأولى من التعامل مع الحادث" مضيفة أنها أخلت الجسر وطوقت مكان وقوع الحادثة.

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