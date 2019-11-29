شركة "ديملر" التي تملك مرسيدس بنز ستستغني عن 10 آلاف موظف حول العالم

قالت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات التي تملك "مرسيدس بنز"، إنها ستستغني عما لا يقل عن 10,000 موظف في جميع أنحاء العالم لأنها تسعى لتمويل مشاريع مخصصة للسيارات الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان شركة "أودي" المنافسة أنها ستخفض 9,500 وظيفة من أصل 61,000 وظيفة في ألمانيا لأسباب مشابهة.

يشهد سوق صناعة السيارات تحولاً كبيراً باتجاه صناعة سيارات "صديقة للبيئة"، ولكن بالرغم من عدم إنتاج السيارات الكهربائية لثاني أكسيد الكربون المباشر هناك مجموعة من المشاكل البيئية التي يطرحها هذا البديل ومن أهمها استخدام المعادن الأرضية النادرة لإنتاج البطارية، وبالتالي توجد صعوبة بإعادة تدوير البطاريات مما يؤدي لتصدير التلوث إلى أماكن جغرافية أخرى.

يذكر أن شركة "دايملر" للسيارات تملك قوة عاملة عالمية تضم حوالي 300,000 موظف، ومصانع في 17 دولة. وأعلنت الشركة أنها ستخفض التكاليف والعمالة "بطريقة مسؤولة اجتماعيا"، بما في ذلك استخدام "التقلبات الطبيعية" ومراعاة البيئة.

وقالت "دايملر" إن خططها قد تم الاتفاق عليها مع مجلس أعمال الشركة، والذي يتضمن التمثيل النقابي.

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