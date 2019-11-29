شاهد: الشرطة المجرية تكتشف نفقين لتهريب البشر وتعتقل 44 مهاجراً

أعلنت الشرطة المجرية، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت نفقين لتهريب المهاجرين عند الحدود مع صربيا، حيث أوقفت عشرات المهاجرين القادمين من صربيا في طريقهم إلى الغرب الأوروبي.

وأوضحت الشرطة المجرية في بيان لها أنه تمّ اكتشاف أحد النفقين في قرية أوثالوم الجنوبية، حيث تم العثور على 44 مهاجراً عبروا الحدود عبر النفق، وقامت الشرطة بتوقيفهم.

وأضافت الشرطة أن النفق الآخر تمّ اكتشافه في قرية سيسكريا ويبلغ طوله 21.7 متراً، منوهة بأنها اكتشفت النفقين بعد وقت قصير من اكتمال حفرهما، مشيرة إلى أنها قامت بطمر النفقين.

يذكر أن السلطات في المجر قامت في أوج أزمة الهجرة عام 2015، ببناء أسوار من الأسلاك الشائكة عند الحدود الجنوبية لوقف تدفّق المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا الغربية.

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