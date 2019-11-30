نساء لبنان خرجن مجددا إلى شوارع بيروت رفضا للطائفية والعودة للحرب الأهلية

نظمت سيدات لبنان اليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني مسيرة في العاصمة بيروت للتنديد بالاشتباكات بين الجماعات المتنافسة في المنطقة قبل أيام، ورفضا للطائفية والعودة للحرب الأهلية.

هذا وتجمع العشرات من المتظاهرين اليوم أيضا أمام السفارة العراقية تضامناً مع المحتجين العراقيين، وذلك في اليوم الـ45 لحركة احتجاجية غير مسبوقة يشهدها لبنان.

ورفع المعتصمون أعلام البلدين وصور متظاهرين عراقيين قتلوا بالرصاص الحي، مستنكرين خلال تحركهم ما سموه بـ"المذبحة".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات شعبية بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.

وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الذي يرأس تيار المستقبل ويعد أبرز الزعامات السنية في البلاد، استقالته بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد. ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يطالبون بحكومة مؤلفة من اختصاصيين

غير أنّ التظاهرات في لبنان لا تعرف مستوى العنف الذي تشهده تظاهرات العراق، رغم حصول عدد من الاعتقالات التعسفية.

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