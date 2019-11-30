الشرطة البريطانية: منفذ الاعتداء عند جسر لندن سجين سابق مدان بارتكاب جرائم إرهابية

أعلنت الشرطة البريطانية السبت أن رجلا يشتبه في طعنه شخصين حتى الموت في اعتداء عند جسر لندن، هو سجين سابق كان قد أدين عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت الشرطة أن الرجل الذي قُتل بالرصاص على أيدي ضباطها، بعد تنفيذه الاعتداء الجمعة يدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاما، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر، فيما يتعلق بالحادث.

وجاء في بيان للشرطة أن الشخص معروف لدى السلطات، وقد أدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط في كانون الأول/ديسمبر عام 2018.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح طفيفة في الاعتداء الذي وقع نهارا، وأعاد ذكريات الاعتداء السابق عند جسر لندن الذي نفذه ثلاثة رجال قبل عامين، وأدى إلى مقتل ثمانية اشخاص.

وأورد بيان الشرطة أن خان كان يعيش في منطقة ستافوردشاير في وسط لندن، حيث كان رجال الشرطة يبحثون عن أحد العناوين هناك. وجاء في البيان أن الظروف كما تفهم حاليا، هي أن المهاجم حضر في وقت سابق مناسبة بعد ظهر الجمعة في قاعة فيشمونغرز، تحت عنوان التعلم معا.

وتعتقد الشرطة أن خان أنه بدأ هجومه في الداخل قبل أن يغادر المبنى ويتوجه إلى جسر لندن، حيث تم اعتقاله وبالتالي مواجهته وإطلاق الشرطة النار عليه. وقاعة فيشمونغرز مبنى تاريخي، يقع شمال الجسر في وسط العاصمة البريطانية.

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