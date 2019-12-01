مبيعات "الجمعة السوداء" بلغت 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة

حققت مبيعات "الجمعة السوداء" رقماً قياسياً بلغ 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة وفقط عبر الإنترنت، بحسب استطلاع قامت به أدوب أنالتيكس ل 80 شركة أمريكية ونشرته وكالة بلومبيرغ على موقعها.

يفضّل المتسوقون الأمريكيون بشكل متزايد شراء احتياجاتهم عبر الإنترنت، ومن خلال أجهزة الهاتف الذكية بدل استخدام أجهزة الكمبيوتر، كما ترتفع نسبة الشراء للموظفين، بعد عطلة نهاية الأسبوع وأثناء دوامهم الرسمي.

ويقول تايلور شرينر، المحلل في أدوب أنالتيكس: "مع اقتراب عيد الميلاد، يقبل المستهلكون بشكل متزايد على الشراء عبر هواتفهم الذكية بدلاً من الوقوف في طوابير، كما كان يحدث قبل بضعة سنوات".

وبلغت قيمة مشتريات الهاتف الذكي يوم الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2.9 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق وفقا لأدوب أنالتيكس.

ومع ذلك، هناك بعض المتسوقين ممن يفضلون الشراء في المتاجر، الأمر الذي يُعدّ أحيانًا مناسبة اجتماعية للعائلات بعد احتفالات عيد الشكر.

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