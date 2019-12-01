شاهد: تظاهر المئات لدعم أون سان سو تشي في يانغون

تظاهر نحو 700 شخصا في وسط يانغون، لتقديم الدعم لزعيمة ميانمار أون سان سو تشي، وهي تستعد للدفاع عن البلاد ضد تهم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
تتعلق القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية، بحملة قاسية شنها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغيا في أغسطس/آب 2017.
يجدر بالذكر، أنه تم تشريد أكثر من 700 ألف من أقلية الروهينغيا إلى بنغلاديش، هربًا مما أطلق عليه "حملة تطهير عرقي" شملت عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق منازل.
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