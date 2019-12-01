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نيويورك: مئات المنازل تغرق في مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة تزكم أنوف السكان

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بقلم:  يورونيوز مع أسوشيتد برس
مياه الصرفتغرق أحد البيوت في نيويورك - 2019/11/30
مياه الصرفتغرق أحد البيوت في نيويورك - 2019/11/30 -
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أسوشيتد برس
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أغرقت مياه الصرف الصحي الطابق السفلي للعديد من المنازل في حي قرب مطار كينيدي في مدينة نيويورك، ما جعل السكان يشعرون بالغثيان بسبب الرائحة الكريهة.

وقال مسؤولون إن نفايات بشرية وصلت إلى نحو 300 منزل في حي جامايكا. وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو إن فرق الطوارئ تقوم بإصلاح العطل، حيث جلبوا معدات ضخ لإزالة المياه العادمة.

وذكرت وكالة المياه في المدينة أن مياه الشرب آمنة ولم تتأثر، لكن دي بلاسيو نصح السكان بتقليل الاستخدام. ويعود سبب تسرب مياه الصرف الصحي بحسب المسؤولين، إلى سكب شحوم الطهي في المجاري.

وتميل الشحوم إلى التجمع في كتل كبيرة تبطئ أو توقف تدفق مياه الصرف الصحي، ولا تترك أي مكان تذهب إليه سوى الأنابيب الاحتياطية.

وقال دي بلاسيو إن ممثلي الصليب الأحمر الأمريكي ومديري إدارة الطوارئ في نيورورك موجودون في مكان الحادث، لمساعدة العائلات النازحة بسبب المجاري.

وافتتحت المدينة مركز خدمة للسكان المتضررين في مدرسة عامة قريبة. وقال دي بلاسيو إن المدينة تعمل على توفير غرف فندقية، لأي شخص لم يتمكن من العودة إلى منزله، مساء السبت.

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