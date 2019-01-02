رائحة كريهة تنتشر في العاصمة طهران والسبب مجهول

انتشرت رائحة كريهة في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء، ولم يتم معرفة سببها بعد، وذكرت فاطمة ذو القدير، وهي عضو في البرلمان عن طهران، أن مصدر هذه الرائحة هو احدى محطات المترو.
هذه الرائحة تزيد من مؤشرات تلوث الهواء في طهران بـ 40 وحدة.
انتشرت رائحة كريهة في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء، ولم يتم معرفة سببها بعد، وذكرت فاطمة ذو القدير، وهي عضو في البرلمان عن طهران، أن مصدر هذه الرائحة هو احدى محطات المترو.
هذه الرائحة تزيد من مؤشرات تلوث الهواء في طهران بـ 40 وحدة.
مدير العلاقات العامة في مصفاة طهران للنفط، أكد أن المداخن تخضع للمراقبة على الانترنت من قبل منظمة حماية البيئة، وأنها تعمل بشكل طبيعي، نافيا أن تكون مصفاة النفط هي مصدر الرائحة.
سميم رووزبيهاني، المتحدثة باسم بلدية طهران، نفت من ناحيتها التقارير الأولية عن سبب الرائحة وهو انفجار أنابيب الصرف الصحي في ساحة الثورة.
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وأبلغ مواطنون من مناطق عدة مثل ساحة فاطمي، وشارع ظفر عبد آباد، ومنطقة الجمارك، وشارع فلسطين، وساحة الأرجنتين عن انتشار رائحة كريهة.
وفيما أكدت وكالة إيسنا أن سبب الرائحة هو انفجار أنبوب صرف صحي وسط العاصمة، إلا أن السلطات لم تؤكد هذه المعلومة.
نشطاء إيرانيون أكدوا أن هذه الرائحة انتشرت وسط وغرب طهران، وسط حالة من الفزع، حيث اعتقد البعض أنها ناجمة عن ثوران بركان ما.