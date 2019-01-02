رائحة كريهة تنتشر في العاصمة طهران والسبب مجهول

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انتشرت رائحة كريهة في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء، ولم يتم معرفة سببها بعد، وذكرت فاطمة ذو القدير، وهي عضو في البرلمان عن طهران، أن مصدر هذه الرائحة هو احدى محطات المترو. هذه الرائحة تزيد من مؤشرات تلوث الهواء في طهران بـ 40 وحدة.