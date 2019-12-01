عاجل

المغرب

المغرب: اعتقال مدوّن بتهمة إهانة الشعب والمؤسسات والسبب فيديو ينتقد خطابات الملك

 محادثة
بقلم:   Samia Mekki 
حركة أحد الشوراع في العاصمة المغربية الرباط
حركة أحد الشوراع في العاصمة المغربية الرباط
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أفاد الادعاء المغربي في بيان عن اعتقال مدوّن شهير بتهمة إهانة المواطنين المغاربة ومؤسسات البلاد. وقال مكتب المدّعي العام إن المتهم الذي يشرف على قناة على موقع يوتيوب تحمل عنوان " مول الكاسكيطة" ويعني اسمها باللهجة المغربية "صاحب القبعة" سيُدان بسبب نشره شريط فيديو اعتُبر مسيئا للمغرب ومؤسساته الدستورية.

وبحسب الفيديو الذي نُشر أمس وحظي حتى الآن ب250 ألف مشاهدة، يظهر "مول الكاسكيطة" وهو يعلّق على خطابات الملك محمد السادس التي يعتبرها بعيدة عن الواقع قبل أن يصف الشعب "بالحمار" الذي يقبل بهذا الواقع.

ويأتي تصرّف المدوّن ليخرق عرْفا دأب عليه المغاربة. إذ أنه ليس من المألوف أن تُوجّه انتقادات للخطابات الملكية، حيث يعتبر الدستور المغربي أنه لا يمكن انتهاك "حرمة الملك وله واجب التوقير والاحترام" باعتباره "أمير المؤمنين وحامي حمى الملّة والدين" بحسب السلطات الدستورية التي يحظى بها.

ويأتي هذا الاعتقال بعد أيام قليلة على الحكم بسنة سجنا على فنّان راب مغربي بسبب نشره فيديو على موقع يوتيوب اعتُبر مهينا لعناصر الشرطة لكن هناك من اعتبر أن العقوبة سببُها فيديو آخر ينتقد فيها الملك محمد السادس.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox