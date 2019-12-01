أفاد الادعاء المغربي في بيان عن اعتقال مدوّن شهير بتهمة إهانة المواطنين المغاربة ومؤسسات البلاد. وقال مكتب المدّعي العام إن المتهم الذي يشرف على قناة على موقع يوتيوب تحمل عنوان " مول الكاسكيطة" ويعني اسمها باللهجة المغربية "صاحب القبعة" سيُدان بسبب نشره شريط فيديو اعتُبر مسيئا للمغرب ومؤسساته الدستورية.

وبحسب الفيديو الذي نُشر أمس وحظي حتى الآن ب250 ألف مشاهدة، يظهر "مول الكاسكيطة" وهو يعلّق على خطابات الملك محمد السادس التي يعتبرها بعيدة عن الواقع قبل أن يصف الشعب "بالحمار" الذي يقبل بهذا الواقع.

ويأتي تصرّف المدوّن ليخرق عرْفا دأب عليه المغاربة. إذ أنه ليس من المألوف أن تُوجّه انتقادات للخطابات الملكية، حيث يعتبر الدستور المغربي أنه لا يمكن انتهاك "حرمة الملك وله واجب التوقير والاحترام" باعتباره "أمير المؤمنين وحامي حمى الملّة والدين" بحسب السلطات الدستورية التي يحظى بها.

ويأتي هذا الاعتقال بعد أيام قليلة على الحكم بسنة سجنا على فنّان راب مغربي بسبب نشره فيديو على موقع يوتيوب اعتُبر مهينا لعناصر الشرطة لكن هناك من اعتبر أن العقوبة سببُها فيديو آخر ينتقد فيها الملك محمد السادس.