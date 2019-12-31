ضبط 16 طنا و200 كيلوغرام من المخدرات بميناء طنجة المتوسط كانت متجهة إلى أوروبا

أعلنت الشرطة المغربية الإثنين ضبط 16 طنا و200 كيلوغرام من مخدر "الشيرا" بالميناء البحري لطنجة المتوسط كانت مخبأة في مقطورة متجهة الى أوروبا.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات كانت مخبأة داخل صناديق خشبية على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

واستنادا الى المصدر نفسه، تم الابقاء على مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 سنة "تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وأضاف المصدر "تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف كل الأشخاص الضالعين في الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية، ورصد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وفي أوروبا".

وأعلنت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة ضبط شحنات من الكوكايين في عمليات عدة.

وتظل الحشيش أكثر أنواع المخدرات التي يتم ضبطها في المغرب حيث أعلن حجز أطنان عدة منها في عمليات متفرقة سابقة، وتكون في الغالب موجهة للتهريب نحو أوروبا.

وضبطت الشرطة المغربية في 2019 حوالى 179 طنا من القنب في مقابل 50 طنا العام الماضي على ما جاء في حصيلة رسمية عرضت الاثنين الفائت.