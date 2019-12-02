حلقةٌ جديدة في مسلسل الرعب الذي تمثّله جرائمُ الاغتصاب في الهند.

استيقظ سكان مدينة حيدر أباد الهندية على جريمة وحشية راحت ضحيتها شابة تبلغ من العمر 27 سنة بعدما اعتدى عليها أربعة اشخاص قبل أن يتخلصوا منها حرقا، في واقعة أعادت للأذهان حادثة اغتصاب ورمي شابة من الحافلة على يد 6 أشخاص عام 2012.

واندلعت احتجاجات خارج مدينة حيدر أباد يوم السبت بعد أن ألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص متهمين باغتصاب وقتل امرأة ثم إحراق جسدها.

ووفقا لصحيفة إنديان إكسبريس، تعتقد الشرطة أن الجناة قاموا بإحداث ثقب في أحد إطارات سيارة الضحية في شمس آباد، الواقعة في ضواحي مدينة حيدر أباد؛ واغتنموا فرصة عودتها لسيارتها، حيث عرضوا عليها المساعدة قبل أن يعتدوا عليها.

وقالت الشرطة إن المتهمين نقلوا المرأة وهي طبيبة بيطرية، إلى مكان معزول وتناوبوا على الاعتداء عليها جنسياً، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا. وبحسب الشرطة فقد قضت الضحية خنقا ثم نقل الجناة المسكينة في شاحنة كانت داخل نفق طريق سريع قبل أن يقدموا على إحراق الجثة.

وقال مفتش مركز شرطة شامشاباد لوسائل الإعلام إن السلطات اعتقلت الأشخاص الأربعة الذين اعترفوا باغتصاب المرأة وقتلها.

مظاهرات غاضبة

وأحاط آلاف الأشخاص بمركز الشرطة في شمس آباد السبت، وطالبوا الشرطة بتسليم المتهمين الأربعة إلى الحشد.

طالبة ترقد على الأرض أثناء احتجاج على اغتصاب وقتل امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا في الهند رويترز

أريد أن يحرق المتهم حياً

وقالت والدة الضحية لصحيفة التايمز أوف إنديا "كانت ابنتي بريئة للغاية، أريد أن يُحرق المتهم حياً".

وغرّدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في الهند ريخا شارما عبر حسابها على تويتر أن المنظمة "لن تترك أي حجر دون تغيير حتى يحصل هؤلاء الجناة على العقوبة التي يستحقونها".

التاريخ يعيد نفسه..

وأعادت هذه الحادثة للأذهان واقعة وحشية مشابهة كانت ضحيتها شابة في عام 2012 في دلهي.

وكانت جيوتي سينغ (23 سنة حينها) في رحلة رفقة صديق لها على متن الحافلة عندما اغتصبها ستة رجال بينما تعرضت صديقتها للضرب، قبل أن يتم إلقاؤها من الحافلة لتلقى حتفها بعد أسابيع متأثرة بجراحها.

وحكم بالإعدام على أربعة من المتهمين الذين أدينوا في القضية، فيما أيدت المحكمة العليا الهندية العام الماضي الحكم الصادر ضدّهم.

طلبة يرفعون لافتات أثناء احتجاج على اغتصاب وقتل امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا في الهند رويترز

للمزيد عى يورونيوز:

شاهد: أكثر من ألف شخص يشاركون في مسيرة فخر المثلية في نيودلهي الهندية

شاهد: دورية نسائية من الشرطة في دلهي الهندية.. والهدف توعوي