الصين تعلق رسو السفن الحربية الأمريكية رداً على دعم متظاهري هونغ كونغ

أعلنت الصين الاثنين التعليق الفوري للرسو الموقت لسفن حربية أمريكية في هونغ كونغ وفرض عقوبات على عدة منظمات أمريكية غير حكومية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ للصحفيين، إن هذه التدابير العقابية تأتي رداً على تبني الولايات المتحدة قانوناً لدعم التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تهزّ منذ ستة أشهر هونغ كونغ، المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

والأسبوع الماضي، أعلن النظام الشيوعي أنه سيتخذ تدابير للردّ على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ.

وتعتبر بكين هذا النصّ بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية.

ورداً على ذلك، أعلنت هوا أن الحكومة قررت تعليق طلبات الرسو الموقت "للسفن الحربية الأمريكية اعتباراً من اليوم".

وترسو سفن أمريكية بشكل منتظم في هونغ كونغ في إطار زيارات تتيح لها خصوصاً تأمين حاجاتها في المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي آب/أغسطس الماضي، عرقلت بكين زيارتين لسفن أمريكية، بحسب البحرية الأمريكية. وسبق أن حصلت زيارة للبحرية عينها في نيسان/أبريل، قبل بدء التظاهرات في هونغ كونغ في حزيران/يونيو.

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الصينية "ستفرض عقوبات على منظمات غير حكومية أساءت التصرّف" في هونغ كونغ خصوصاً المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي الصندوق الوطني للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري الدولي وهيومن رايتس ووتش وفريدم هاوس، من دون تحديد ما هي العقوبات.

ووصفت بكين الأسبوع الماضي القانون الأمريكي بشأن هونغ كونغ بأنه "مقزز للغاية".

ويهدّد هذا النصّ بتعليق الوضع الاقتصادي الخاص الذي منحته واشنطن لهونغ كونع في حال لم يتمّ احترام حقوق المتظاهرين.

ووقّع ترامب كذلك قانوناً يحظر بيع الغاز المسيل والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ لقمع المتظاهرين.

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