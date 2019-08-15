ترامب يدعو الرئيس الصيني إلى لقاء المحتجين في هونغ كونغ شخصياً

حث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على لقاء المحتجين في هونغ كونغ بنفسه، قائلاً إن ذلك سيضع حداً للتوتر الذي يهيمن على المقاطعة منذ أسابيع.

وكتب ترامب مجاملا جين بينغ على تويتر: "إذا التقى الرئيس شي مباشرة وشخصياً بالمحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. ليس لدي أدنى شك!".

جاءت تغريدة ترامب بعد يوم من ربطه اتفاقاً للتجارة مع الصين بما سمّاه "الوصول إلى حل إنساني للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في المقاطعة التي تتمتع باستقلال ذاتي وكانت مستعمرة بريطانية في الماضي.

ويأتي هذا التعليق بعد ساعات من إبداء وزارة الخارجية الأميركية قلقها البالغ إزاء تقارير عن تحرك قوات صينية، رديفة للقوات العسكرية، على الحدود مع هونغ كونغ.

وجاء موقف ترامب الذي يبدو أكثر حزماً يوم الأربعاء بعد نقاش داخلي في كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تبدي ضعفاً ظاهراً بينما يستعد الصينيون لحملة قمع.

وقالت أصوات في الداخل الأميركي إن "الإهمال" الذي تبديه الإدارة الأميركية سيؤدي إلى لجم القيم الديمقراطية والحرية التي لطالما تمتّعت بها مقاطعة هونغ كونغ.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، اليوم أيضاً "إن بكين أخذت بعين الاعتبار تعليق ترامب عن أنها بحاجة لحل الأزمة بنفسها". وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن شي تصرف "بشكل مسؤول للغاية" في التعامل مع الاحتجاجات.