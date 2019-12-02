القطري أكرم عفيف أفضل لأفضل لاعب آسيوي في 2019

نال القطري أكرم عفيف الإثنين جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة لعام 2019، والذي رفع خلاله مع منتخب بلاده كأس آسيا للمرة الأولى، وساهم في بلوغ ناديه السد الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وتفوق اللاعب القطري الشاب البالغ من العمر 23 عاما، على حارس المرمى الإيراني المخضرم علي رضا بيرانفاد لاعب نادي بيرسيبوليس، والياباني توموكي ماكينو الذي ساهم في قيادة فريقه أوراوا ريد دايموندز الى نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام الهلال السعودي.

واختيرت ساكي كوماغاي لاعبة ليون الفرنسي والمنتخب الياباني أفضل لاعبة.

وغاب عفيف (23 عاما) عن الحفل الذي أقامه الاتحاد في هونغ كونغ، لارتباطه بمباراة حاسمة لمنتخب بلاده ضد الإمارات اليوم على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

وتسلم الجائزة عنه مدربه في فريقه السد الدولي الإسباني السابق تشافي هرنانديز والمدير الرياضي للفريق محمد غلام البلوشي.

وشكر عفيف في رسالة مسجلة بالفيديو الاتحادين الآسيوي والقطري والسد "وكل من ساند أكرم عفيف خلال الفترة الماضية"

وشهد الحفل الذي أقيم في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، حضور مسؤولين في نادي السد يتقدمهم تشافي ورئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

وهو العام الثاني تواليا ينال قطري جائزة أفضل لاعب في آسيا، بعدما توج لاعب السد أيضا عبد الكريم حسن، أفضل لاعب لعام 2018.

وساهم عفيف وحسن في تتويج المنتخب القطري مطلع العام للمرة الأولى في تاريخه، بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، وكانت البطولة الأكبر للاتحاد القاري اذ أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.

وقدم المنتخب العنابي بقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي اعتمد على تشكيلة غالبية أفرادها من العناصر الشابة، أداء قويا في البطولة، فتصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات)، وتغلب على العراق في ثمن النهائي، ثم أقصى كوريا الجنوبية من ربع النهائي، والإمارات المضيفة برباعية نظيفة في نصف النهائي، قبل أن يتفوق على المنتخب الياباني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وسجل عفيف هدفا واحدا لقطر خلال البطولة، كان الأخير لها أيضا، وذلك بركلة جزاء في مرمى اليابان في النهائي.

وعلى مستوى النادي، ساهم عفيف في تتويج السد بلقب الدوري القطري لموسم 2018-2019 للمرة الأولى منذ ستة أعوام، وبلوغه الدور نصف النهائي لدوري الأبطال (نهائي منطقة غرب آسيا) قبل الخسارة أمام الهلال السعودي بنتيجة 5-6 في مجموع الذهاب والإياب (فاز السد 4-2 في الإياب في الرياض، بعدما كان قد خسر 1-4 على أرضه في الذهاب).

وسجل عفيف خمسة أهداف للسد في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وهو يستعد مع ناديه للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، حيث يخوض الفريق بصفته المضيف، المباراة الافتتاحية ضد هيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة في 11 كانون الأول/ديسمبر الحالي.