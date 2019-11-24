بين مشارك لتأكيد تفوقه وآخر لاقتطاع تأشيرة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، عرفت نزالات اليوم الأخير لبطولة "غراند سلام" للجودو منافسة حادة بين المتنافسين لم تخلو من الإثارة والتشويق والمفاجآت.

كان الجورجي بيكا غيفينا يشفيلي رجل اليوم الثالث بطولة الجيدو "غراند سلام" المقامة في اوساكا اليابانية، في حين قدم أحد أكثر النزالات إثارة ضد الأوزبكي دافلت بوبونوف.

كان بوبونوف متقدما على خصمه في البداية حينما سجل عليه بحركة "وازا أري" ، لكن غيفينا يشفيلي عاد في النزال بعد تعديله النتيجة، قبل أن يتقدم في النهاية وينفذ إيبون مؤكدًا عودته ويفوز بأول ميدالية له في بطولة غراند سلام منذ 2016.

واستلم ميداليته من قبل المدير الرياضي للاتحاد الدولي للجودو أرمن باغداساروف

وقال غيفينا يشفيلي عقب التتويج" بالطبع أنا سعيد لأن هذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها ببطولة غراند سلام في اليابان".

وأضاف " هذا حدث كبير والمنافسة كانت شديدة بالنسبة لي. لقد خسرت في بطولة طوكيو العالمية، لذلك أن أعود بقوة، و أنا سعيد للغاية لأنني فعلت ذلك، النتيجة النهائية ممتازة، أنا بطل أوساكا في الغراند سلام ".

في فئة أزيد من 78 كيلوغرام فازت اليابانية أكيرا سون على البطلة الأولمبية السابقة الكوبية أورتيز في النهائي.

وأحرزت اليابانية الفوز من حركة اوشي غاري في الوقت الذهبي وهوما يمكنها من وضع قدم لها في أولمبياد طوكيو القادم.

وقالت سون عقب تسلمتها ميداليتها من قبل العضو الفخري في الاتحاد الدولي للجودو ساتو نوبويوكي "أورتيز لاعبة قوية للغاية، لقد حاولت أن أتقدم عليها في تسجيل النقاط من خلال المبادرة إلى الهجوم، ونجحت في ذلك"

وفي وزن أقل من 100 كيلوغرام للرجال، دخل بطل العالم السابق الياباني ريونوسوكي هاغا ليثبت علو كعبه، وقد فعل ذلك ضد أحد أقوى المقاتلين في الفئة الأذربيجاني إلمار قاسيموف.

ونفذ هاغا المتخصص في الاوشي مات، حركة "وزا أري" مدهشة ضد خصمه أنهى بها النزال وافتك من خلالها الذهب.

واستلم ميداليته من قبل مديرة المنافسات في الإتحاد ليزا ألان.

وعرفت فئة أقل من 78 كيلوغرام للسيدات نهائيا يابانيا كان الأخير في البطولة، وسقطت مامي أوميكي من حركة "وازا أري" لكنها عادت للمباراة لتحرز إيبون، مكنتها من افتكاك الذهب والاقتراب خطوة أخرى نحو أولمبياد طوكيو القادم.

أما في فئة أزيد من 100 كيلوغرام ، لم يصمد هيوغا أوتا من اليابان ضد الروسي إينال تاسويف، الذي أحرز "وازا أري" ضد خصمه سجل ثاني لقب له في البطولة.

حركة اليوم قدمها بطل العالم لعام 2015 الياباني غواك دونغهان ، حين نفذ هجمة من حركة "تاي أوتوشي" بطريقة رائعة على مواطنه سوشيرو موكاي لتكون بذلك لقطة رائعة تستحق المشاهدة في ختام آخر بطولات غراند سلام لهذا العام.