أردوغان: قطر تدعم الخطط التركية لتسوية قضية اللاجئين السوريين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء "إن قطر قد تدعم خطط تركيا لتسوية مشكلة أكثر من مليون لاجئ سوري في شمال شرق سوريا" وفقا لقناة أن تي في التركية "الخاصة".

وقد شنت تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، كما استولت على 120 كم من الأرض على طول حدودها الجنوبية الشرقية.

وتحث تركيا منذ ذلك الهجوم، حلفاءها الغربيين على دعم خططها لبناء مدن جديدة في شمال شرق سوريا، وتؤكد أنقرة أن نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون شخص يمكنهم أن يجدوا ملاذا آمنا في هذه المدن.

وقد دعا أردوغان إلى عقد قمة دولية للمانحين لدعم الخطة. ورد مسؤولون غربيون بإنهم سيحجمون عن تمويل أي مشروع ينطوي على عوائد غير طوعية أو تغييرات في التركيبة السكانية في سوريا، وهو الأمر الذي تنفيه تركيا.

وقال أردوغان، أثناء حديثه إلى الصحفيين بعد عودته من زيارة الدوحة، إنه قدم خططه إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مضيفًا أن "السيد تميم أحب مشاريعنا"، وفقًا لقناة أن تي في.

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