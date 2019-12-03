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هبوط اضطراري لطائرة جزائرية تحمل معتمرين في القاهرة

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بقلم:   Mohamed Lamine Bezzaz 
صورة لعدد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية- الصفحة الرسمية للخطوط الجوية الجزائرية
صورة لعدد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية- الصفحة الرسمية للخطوط الجوية الجزائرية -
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فيسبوك / الخطوط الجوية الجزائرية
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نفذت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية هبوطا اضطراريا في مطار القاهرة للقيام بمعاينة، الإثنين، بعدما تعرضت لحادث تقني.

وكانت الطائرة من نوع بوينغ 737، تحمل مايقارب 140 مسافرا، في رحلة تربط المدينة المنورة في المملكة السعودية نحو مدينة عنابة الواقعة شرق الجزائر.

وتحدثت صجفية النهار الجزائرية عن "نجاة 140 معتمرا" من الموت بعد حدوث "انفجار" في أحد محركات الطائرة.

فيما أفادت الخطوط الجوية الجزائرية في منشور على صفحتها على الفيسبوك بأنه "على خلفية خلل تقني للرحلة AH 4411، التي تربط المدينة (السعودية وعنابة (الجزائر)، اتخذ طاقم الطائرة بعد ساعة ونصف من الطيران قرارا بالهبوط في مطار القاهرة من أجل القيام بالفحص، وهذا تطبيقا لإجراءات السلامة الجوية من أجل تحديد طبيعة الخلل".

وأضاف المنشور "لم تتعرض سلامة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر".

#Air_Algérie explique et rassure Suite à un problème technique survenu sur le vol AH 4411 reliant Médine (Arabie...

Publiée par Air Algérie Médias Officiel sur Lundi 2 décembre 2019
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