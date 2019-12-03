كوريا الشمالية تحذر واشنطن من "هدية عيد ميلاد" لا تحمد عقباها

حذرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة مجددا مما وصفته بالخدعة الأمريكية في مباحثات نزع الأسلحة النووية.

وذكرت وسائل إعلام كورية رسمية أن الوزارة لفتت إلى أن نهاية العام الحالي تقترب وبالتالي لا يوجد أمام الولايات المتحدة الكثير من الوقت لتبديل "سياساتها العدائية".

وقالت الخارجية الكورية في بيان إن الأمر متروك لواشنطن لتقرر "هدية عيد الميلاد" التي تريدها في نهاية العام رداً على سياسة واشنطن.

وقال ري تاي سونغ، وزير الخارجية الكوري الشمالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "إن الحوار الذي تروج له الولايات المتحدة، في جوهره، ليس سوى خدعة حمقاء لإبقاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ملتزمة بالمباحثات واستخدامها لصالح الوضع السياسي والانتخابات في الولايات المتحدة".

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن نزع بيونغ يانغ لأسلحتها النووية إلى طريق مسدود بعد انهيار مباحثات اجتماع اليوم الواحد بين ممثلي البلدين في ستوكهولم في أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

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