كوريا الشمالية: مستعدون للحوار مع واشنطن أو مواجهتها

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزير الخارجية ري يونغ هو قوله اليوم الجمعة، إن بيونغ يانغ مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة، محذرا واشنطن من‭‭‭‭ ‬‬‬‬الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات.

وقال ري "إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تحلم بتحقيق كل شيء من خلال العقوبات فإن يجب علينا إما أن نتركها تواصل الحلم أو نعمل على تبديده".

وأضاف ري "نحن مستعدون لكل من الحوار والمواجهة، إذا حاولت الولايات المتحدة مواجهتنا بالعقوبات وعدم التخلي عن وضع المواجهة فسيكون ذلك سوء تقدير منها".

واتهم الوزير الكوري الشمالي أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإلقاء "ظلال قاتمة" على المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية، قائلا إن بومبيو يولي طموحاته السياسية أهمية على السياسة الخارجية الحالية لبلاده.

وتأتي تصريحات ري ردا على تصريحات أدلى بها بومبيو هذا الأسبوع قال فيها، إنه إذا لم تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي فإن الولايات المتحدة ستبقي على أقوى عقوبات في التاريخ بينما تحاول إقناع كوريا الشمالية بأن نزع السلاح هو الطريق الصحيح.

وتوقفت المحادثات على مستوى فرق العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ فشل قمة ثانية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير/ شباط بفيتنام.

والتقى ترامب وكيم مرة أخرى في يونيو/ حزيران عند الحدود بين الكوريتين، واتفقا على استئناف المفاوضات، لكن ذلك لم يحدث بعد.

كان المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيغن الذي يقود المحادثات معها على مستوى فرق العمل قد وصل إلى سول يوم الثلاثاء لمناقشة المحادثات.

وتوقع كيم هيون تشونغ نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين أمريكا وكوريا الشمالية قريبا وذلك بعد اجتماعه مع بيغن يوم الخميس.

للمزيد على يورونيوز:

كوريا الشمالية تطلق صاروخين في البحر وشكوك حول مصير المحادثات النووية

اليابان لا ترى خطرا على أمنها بعد إطلاق كوريا الشمالية لسلسلة صواريخ جديدة

كوريا الشمالية وبرنامجها النووي بين التجميد والتفكيك.. ماذا يريد ترامب؟

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: