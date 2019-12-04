ارتفاع عدد الوفيات جراء الحصبة إلى 60 شخصا جلهم من الأطفال بجزيرة ساموا

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي مرض الحصبة في جزيرة ساموا في جنوب المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول 60 شخصا بينهم 52 طفلا دون سن الرابعة.

وفقدت الأم إلسي لوليسيو البالغة من العمر 19 عامًا ابنتها نويل(عاما واحدا) بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة إبن شقيقها فاتووو جونيور وهو أيضا يبلغ عاما واحدا بعد أن أصيبوا بالمرض المعدي. وقالت إلسي أنهم دفتوا جنبا إلى جنب.

هذا ودفنت لانولا نصري ابنها الوحيد اليوم الأربعاء. وبعد أن تلقت مساعدات مادية اشترت له بدلة وقميصاً لجنازته.

ومنذ بدء تفشي المرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم تسجيل أكثر من 4000 إصابة بمرض الحصبة بين سكان الجزيرة البالغ عددهم حوالي 200000.

نالت جزيرة ساموا استقلالها عن نيوزيلندا في العام 1962.

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