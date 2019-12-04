مؤسسا غوغل يستقيلان من منصبيهما بالشركة الأم لعملاق الإنترنت الأمريكي

أعلن مؤسسا محرك البحث "غوغل" لاري بيج وسيرجي برين يوم الثلاثاء عن استقالتهما من منصبيهما كرئيس تنفيذي ورئيس لشركة "ألفابيت" (Alphabet) وهي الشركة الأم لعملاق الإنترنت الأمريكي.

وأضاف بيج وبرين أنهما سيبقيان كعضوين بمجلس إدارة الشركة التي تأسست عام 2015 كجزء من جهود إعادة الهيكلة التي سعت إلى رفع شفافية العمل والمحاسبة في غوغل.

وانتقل الثنائي من غوغل إلى ألفابيت فور إنشائها من أجل ما وصفاه آنذاك بالتركيز على إطلاق المبادرات الجديدة.

وأعلنت غوغل في بيان أن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، سيحل محل بيج كرئيس تنفيذي لألفابيت.

وأسس كل من بيج وبرين غوغل خلال عملهما في مأرب للسيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1998.

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