غوغل ستزيد رسوم الإعلانات لتغطية تكاليف الضريبة الجديدة التي فرضتها النمسا

ذكر مصدر مقرب من شركة "غوغل" السبت أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ستزيد رسوم الإعلانات لتغطية تكاليف الضريبة الجديدة التي فرضتها عليها النمسا.

وبدأت النمسا في فرض رسوم بقيمة 5% ابتداء من كانون الثاني/يناير على عائدات الإعلانات الإلكترونية لبعض الشركات الكبرى، لتنضم إلى الدول التي تحاول فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة.

وذكر مصدر مقرب من الشركة أنها ستفرض خمسة بالمئة على فواتير الشركات التي تضع إعلانات تظهر لمستخدمي الإنترنت في النمسا "بغض النظر عن موقع الجهة المعلنة".

وأضاف "سنفعل ذلك في النصف الثاني من العام".

ويسعى مسؤولون حول العالم إلى إيجاد سبل لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا التي عادة ما تبلغ عن أرباحها في دول ذات ضرائب منخفضة مثل إيرلندا أو لوكسمبورغ ما أثار غضب حكومات أخرى.

وهددت الولايات المتحدة باتخاذ تحرك ضد دول تفرض ضرائب رقمية، إلا أن النمسا أكدت أنها ستبقي على الضريبة إلى حين العثور على حل دولي.

وينطبق القانون النمسوي على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 750 مليون يورو (830 مليون دولار) وتحقق عائدات في النمسا بقيمة لا تقل عن 25 مليون يورو.