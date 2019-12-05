كوريا الشمالية: ترامب سيطرح تحدياً خطيراً إذا استخدم"رجل الصواريخ" مجدداً

قال مسؤول كوري شمالي اليوم، الخميس، إن استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسمية "رجل الصواريخ" في وصف الزعيم الكوري مجدداً، سيطرح تحدياً خطيراً للغاية، يذكر بحقبة مرّ عليها عامان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن شوي سون هوي قوله، مذكراً بحقبة بلغ فيها مستوى التوتر بين الطرفين أعلاه.

وكان ترامب قال سابقاً إنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ولكنه نوّه إلى أن الأخير يحب "إطلاق الصواريخ". وشرح ترامب سبب لجوئه إلى هذه التسمية خلال قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

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