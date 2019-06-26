شاهد: شبيها الزعيم كيم والرئيس ترامب يثيران الإعجاب في شوارع أوزاكا اليابانية

قب اجتماع قادة العالم في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوزاكا اليابانية، تجول شبيها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الامريكي دونالد ترامب في إحدى شوارع المدينة المشهورة بمطاعمها، وهما يلقيان بالتحية على الحشود من الناس في المنطقة التجارية.

ووسط عديد الفضوليين من الناس التقط شبيه كيم الممثل الأسترالي هوارد أكس مع شبيه ترامب دينيس آلان الصور الذاتية، وتذوقا ما لذ من الاطعمة الشهية المحلية.

وينتظر أن يصل قادة دول مجموعة العشرين التي تحتل المراتب الاقتصادية الأولى عالميا إلى مدينة أوزاكا يوم غد الخميس، ويتوقع أن تكون مسألة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على رأس جدول اعمال القمة، التي ستعقد يومي 28 و29 يونيو/حزيران الحالي.

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