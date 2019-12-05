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عنصر في البحرية الأمريكية يقتل شخصين في قاعدة بيرل هاربور في هاواي

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
عنصر في البحرية الأمريكية يقتل شخصين في قاعدة بيرل هاربور في هاواي
حقوق النشر
أسوشييتد برس
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قتل عنصر في البحرية الأمريكية شخصيْن بالرصاص وأصاب ثالثاً بجروح الأربعاء بالتوقيت المحلي في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربور في هاواي، قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن مسؤول.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، إن القتيلين والجريح موظفون مدنيون يعملون في وزارة الدفاع الأمريكية. وأضاف أن الجريح نقل للمستشفى ووضعه "مستقر".

وتأتي الحادثة قبل ثلاثة أيام على الذكرى الثامنة والسبعين لهجوم بيرل هاربور الذي وقع في السابع من كانون الأول/ديسمبر عام 1941، وهو الهجوم الذي دفع بالولايات المتحدة إلى الانخراط في الحرب العالمية الثانية.

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