إطلاق نار في نيو اورلينز يسفر عن إصابة 11 جريحا

جرح حوالي 11 شخصا بالرصاص، إصابة أثنين منهم خطرة، ليلة السبت في حي سياحي بنيو أورلينز، أكبر مدن ولاية اريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادته الشرطة.

وجاء في بيان للشرطة "عند الساعة 3,21 أفاد ضباط في شرطة نيو اورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات اطلاق نار. وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص". وأضاف البيان أن عناصر الشرطة لم تصب.

ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة".

ويتم الآن التحقيق مع مشتبه به قالت الشرطة إنها اعتقلته قرب مكان الواقعة "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأمريكية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "غرامبلينغ ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".

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