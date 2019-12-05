شاهد: آثار التغير المناخي على جبال سويسرا في صور "قبل وبعد 100 عام"

يوما بعد يوم تتجلى آثار الاحتباس الحراري على الكرة الأرضية، من ذوبان للكتل الجليدية وارتفاع منسوب المياه ما يؤدي اختفاء جزر وصولا إلى اختلال التوازن في المناخ وحدوث ظواهر طبيعية شاذة تهدد بقاء الكائنات الحية من دون استثناء.

ففي سويسرا مثلا تظهر آثار ذوبان كتل الجليد من على قمم جبال بشكل واضح، ويبرز حجم هذا التغير من خلال صور حديثة التقطت هذا العام ومقارنتها مع صور من الأرشيف تعود للقرن التاسع عشر نشرتها مكتبة تابعة للمدرسة متعددة التقنيات بزيوريخ.

ووفقا لعلماء الجليد فقد تم تسجيل اختفاء أكثرَ من 500 منطقة أو كتلة جليدية في سويسرا لوحدها.

ومن خلال الصور المعروضة يمكن فقط القيام بالنقر على النقطة البيضاء التي تتوسط الصورة وتحريكها يمينا ويسارا لترى مدى التغير الذي حصل بين البارحة واليوم.

الفرق واضح أليس كذلك؟

هذه الصورة (يسارا) تظهر نهر غريندلوالد الجليدي في جبال الألب السويسرية في عام 1858، ثم التقطت صورة لنفس المكان في 26 آب/أغسطس من هذا العام.

نهر ترينت الجليدي من الأبيض إلى الأخضر

تمكن رؤية نهر ترينت الجليدي في صورة تم التقاطها عام 1891 ، ومقارنتها بصورة مأخوذة من نفس المكان قبل بضعة أشهر فقط من هذا العام ويظهر جليا كيف كشف ذوبان الجليد عن الغطاء النباتي الأخضر.

بعد 170 عاما... لا وجود لنهر الرون الجليدي

تظهر الصور كيف أدى التغير المناخي إلى اختفاء النهر الجليدي المعروف باسم "نهر الرون" الجليدي.

حتى أكبر أنهار الألب...

النهر الجليدي المعروف باسم "ألتش" والذي كان أحد أكبر أنهار الألب في صورة التقطت عام 1865، لم يعد كما كان في السابق اليوم.

تظهر الصورة جبلي غوغجي وجيسن الوقعان بالقرب من قرية وينغن في الألب كيف تحولا بعد مرور أكثر من مئة عام.

ذوبان الجليد مستمر ولا يتوقف

ظاهرة ذوبان كتل الجليد والأنهار الجليدية في سويسرا لا تتوقف، فوفق معهد غلاموس لمراقبة الجليد تفقد الكتل الجليدية 2 في المائة من حجمها سنويا.