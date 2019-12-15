شاهد: أكبر خط إقليمي للقطارات في أوروبا يدخل حيز التشغيل ما بين فرنسا وسويسرا

إنجاز كبير كان منتظرا منذ العام 1912 دخل حيز الخدمة الأحد في كل من فرنسا وسويسرا، خط قطار ليمان السريع الذي يربط ما بين مدينتي جنيف في سويسرا وأنماس في فرنسا في غضون 22 دقيقة دشن رحلته الأولى على مسافة 16 كيلومتراً. هذا المشروع يتيح بدء تشغيل أكبر شبكة للقطارات عبر الحدود في أوروبا لأكثر من 50 ألف شخص يوميا. قطار ليمان السريع يتوقف في 45 محطة على طول 230 كيلومتراً ما بين مدينة جنيف وضواحيها وكذلك مناطق فود ولان وهوت سافوا.

وبشكل ملموس، يسير خط ليمان السريع تحت الأنفاق خلال معظم رحلته في سويسرا، وكلف هذا الرابط حوالي 1.42 مليار يورو، بينما بلغت تكلفة خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 2.5 كيلومتر في فرنسا 335 مليون يورو. هذا المشروع سيحد من ظاهرة التلوث وسيوفر الوقت للمسافرين عبر الحدود.

وفيما يتعلق بالمعدات، استثمرت منطقة أوفيرن رون ألب بشكل خاص 420 مليون يورو لشراء 27 قاطرة من شركة ألستوم سيتم تشغيلها على هذه الشبكة الجديدة. وتشير التقديرات السويسرية إلى أن الحركة البرية بين المدينتين ستنخفض بمعدل 12 بالمئة بفضل هذا الربط الجديد.