ظريف "يفتح النار" على الدول الأوروبية الثلاث بعد رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، إن "الرسالة التي أرسلتها ثلاث قوى أوروبية إلى مجلس الأمن الدولى، وتتهم فيها طهران بامتلاك صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، أظهرت "عدم وفاء" هذه الدول والتزامها تجاه الاتفاق النووي بين إيران و الدول الخمس الذي تم التوصل إليه في العام 2015.

وقال ظريف "هذه محاولة كاذبة للتغطية على عدم كفاءتهم البائسة للالتزام بالاتفاق النووي". وتابع وزير الخارجية الإيرانية "إذا أرادت الدول الثلاث قدراً كافيا من المصداقية العالمية، فبإمكانها أن تبدأ بممارسة السيادة بدلاً من الركوع للبلطجة الأمريكية".

وكان سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا دعوا في رسالة تم نشرها يوم أمس الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبلاغ مجلس الأمن في تقريره المقبل بأن برنامج الصواريخ الإيرانية "لا يتفق" مع قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية.

وسعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنقاذ الاتفاقية التي تعهدت إيران بموجبها بالحد من برنامج تخصيب اليورانيوم المتنازع عليه مقابل تخفيف العقوبات. لكن طهران انتقدت القوى الأوروبية الثلاث لفشلها في حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

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