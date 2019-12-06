ترامب: الملك سلمان وصف إطلاق النار في القاعدة الأمريكية ب"الهمجي"

قُتل مسلح بعد أن أطلق النار في قاعدة للبحرية الأميركية في فلوريدا الجمعة موديا بحياة 3 أشخاص على الأقل، وفق مسؤولين من الشرطة والجيش.

وقال حاكم ولاية فلوريدا إن مطلق النار في قاعدة جوية بحرية والذي قتل ثلاثة أشخاص قبل مقتله الجمعة، هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب.

وأضاف رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".

وتابع أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".

وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 الف جندي، من البحرية الأميركية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.

يتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأميركية.

رد فعل السعودية

ذكر الرئيس الأمريكي على موقع تويتر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ندد الجمعة بالهجوم "الهمجي" الذي ارتكبه جندي سعودي.

وكتب "لقد اتصل بي الملك السعودي سلمان لتقديم خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا وجرحوا في الهجوم في بينساكولا بولاية فلوريدا". وأضاف "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب من الفعل الهمجي الذي ارتكبه مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي حال من الأحوال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي".

وقالت شرطة مقاطعة اسكامبيا في تغريدة على تويتر إنها تستطيع "أن تؤكد أنه لم يعد في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية مسلح يطلق النار. تأكد مقتله".

وفرض إغلاق أمني على قاعدة بنساكولا التي ذكرت على تويتر "تأكد سقوط 3 قتلى".

وذكرت صحيفة بنساكولا نيوز جورنال إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة وثالث بجروح غير خطيرة.

وقال جيف بيرغوش المتعاقد لدى القاعدة للصحيفة "هناك نحو مئة من مختلف عربات أجهزة تطبيق القانون" المتجهة بسرعة وفي الاتجاه المعاكس إلى القاعدة.

وقال المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض جاد دير إن الرئيس دونالد ترامب "أُبلغ بحادثة إطلاق النار في قاعدة بنساكولا ... ويتابع الوضع".

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون صورة جريح يتم نقله على كرسي نقال إلى مستشفى، فيما قال المكتب الفدرالي للكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات إن عناصره استجابوا للحادثة في القاعدة وأنه "تجري عملية تفتيش للمباني".

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قاعدة تدريب

تضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف مدني.

والقاعدة مركز تدريب أول لطياري البحرية وتعرف بأنها "مهد سلاح طيران البحرية".

والأربعاء أردى بحار أميركي شخصين بإطلاق نار وجرح ثالثا في قاعد بيرل هاربور في هاواي قبل أن ينتحر.

وقال شاهد عيان لذلك الهجوم لوسائل إعلام محلية إنه كان جالسا خلف حاسوبه عندما سمع إطلاق نار وسارع إلى النافذة ليرى ضحايا على الأرض.

في تموز/يوليو 2015، شن محمد يوسف عبد العزيز هجوما في منشأتين عسكريتين في ولاية تينيسي، قتل خلالها أربعة عناصر من المارينز وبحار. وتوصل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إلى أن الهجوم مستلهم من "مجموعة إرهابية أجنبية".

وقبل سنتين على ذلك قتل آرون اليكسيس 12 شخصا وأصاب 8 آخرين بجروح في قاعدة للبحرية في واشنطن، على بعد 3 كيلومترات عن مبنى الكابيتول، قبل أن يرديه العسكريون.

وقبل أربع سنوات على ذلك الهجوم قتل الميجور نضال حسن، الطبيب النفسي لدى الجيش الأميركي، 13 شخصا وأصاب أكثر من 30 آخرين بجروح في قاعدة فورت هود. واعتبرته السلطات "ذئبا منفردا" من مؤيدي تنظيم القاعدة الإرهابي.