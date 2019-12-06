شاهد: إضرابات واحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد

نفذت النقابات في فرنسا إضرابا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وقد أدى إلى شل حركة النقل في معظم أنحاء البلاد. وقد استعملت الشرطة الغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في العاصمة باريس وفي مدينة نانت، في وقت شارك حوالي 180 ألف متظاهر في احتجاجات جرت في نحو 30 مدينة فرنسية. وشمل الإضراب قطاعات مثل سكك الحديد والتعليم والصحة. وتريد نقابات مثل "سي جي تي" إجبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على التخلي عن إصلاح نظام التقاعد. وتهدد إحدى أكبر النقابات بمواصلة الإضراب حتى الأسبوع المقبل إن لزم الأمر.
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