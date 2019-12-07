شاهد: عرض إحدى أكبر كعكات "شتولن" في مدينة درسدن الألمانية

عرضت أمام جمهور مدينة دريسدن الالمانية يوم السبت، واحدة من أكبر كعكات شتولن في العالم. الكعكة التي يزيد طولها عن 4 أمتار، كشف عنها الستار في عاصمة ولاية سكسونيا، ويبلغ وزنها 3950 كيلوغراما، ويبلغ ثمن القطعة الواحدة من الكعكة 6 يورو. ويعود تقليد تنظيم سوق عيد الميلاد في المدينة ( شتريتسل ماركت) أيضا إلى العام 1730.