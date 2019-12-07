مطلق النار السعودي في قاعدة أمريكية تهيأ بمشاهدة أشرطة مصورة لإطلاق نار

قال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس، إن الطالب السعودي الذي أطلق النار على ثلاثة أشخاص في قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا فارداهم قتلى، نظم حفل عشاء في بداية هذا الأسبوع، وشاهد إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين أشرطة مصورة لعمليات إطلاق نار.

وبحسب المصدر ذاته فإن أحد الأشخاص الثلاثة الذين حضروا حفل العشاء، تكفل بتصوير المبنى من الخارج لحظة إطلاق النار في قاعدة بينساكولا البحرية والجوية في فلوريدا يوم الجمعة، فيما كان الطالبان الآخران يشاهدان العملية وهما في سيارة.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس إن مطلق النار، الذي فتح النار داخل فصل للدراسة في القاعدة فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين بجروح، هو الطالب محمد سعيد الشمراني، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، وقد انتهى الهجوم عندما أطلق نائب مفوض الشرطة النار على الشمراني وقتله.

وقال المسؤول الامريكي أيضا إن مكتب التحقيقات الفدرالي بصدد فحص مواقع للتواصل الاجتماعي، لمعرفة إذا كان الشمراني قد تصرف بمفرده او أنه مرتبط بمجموعة أوسع.

"فلسطين والقدس والحضور الأمريكي"

وفي هذا السياق غردت كيتا راتز مديرة موقع "إنتل غروب" على الانترنت، (وهو موقع يرصد نشاط الجماعات الجهادية واليمين المتطرف وأقصى اليسار وأخبار الأمن السيبراني)، قائلة: "إن الشمراني أشار إلى دوافع إرهابية للهجوم الذي نفذه، رغم أنه ما كان يدعي الولاء لأي مجموعة، ولكنه استحضر (بحسب ريتا كاتز) ما ردده زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عندما قال: إن الأمن مصير مشترك، ولن تعرفوا الأمان حتى نعيشه كواقع في فلسطين، وحتى تخرج القوات الامريكية من أرضنا".

وأشارت ريتا كاتز أيضا إلى أن موضوع القدس كان حاسما في تصرف الشمراني، مبينة أن ثاني آخر تغريدات المهاجم كانت إعادة لتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بخطابه، المتعلق بقرار نقل السفارة الامريكية إلى القدس يوم 06 كانون الأول/ديسمبر2017.

والملاحظ أن حادث إطلاق النار نفذه الشمراني في 06 كانون الأول/ديسمبر2019، أي في الذكرى الثانية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق إنهم يحققون في إمكانية صلة الهجوم بالإرهاب.

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