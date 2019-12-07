السعوديون ينددون وينأون بـأنفسهم عن محمد الشمراني "مجرم فلوريدا لا يمثلنا"

نددت السعودية رسميا وشعبيا بحادث إطلاق النار الذي نفذه طالب بسلاح الجو سعودي في قاعدة بينساكولا والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ومنفذ الهجوم أمس الجمعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووقع الهجوم، الذي نفذه الطالب محمد الشمراني، داخل صف في القاعدة التابعة لسلاح البحرية وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.

ووصف الملك سلمان بن عبد العزيز الهجوم بـ"الجريمة الشنعاء" وقال في اتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن لنظيره الأمريكي الاحترام والتقدير.

كذلك تبرأت وزارة الخارجية السعودية من منفذ الهجوم وقالت في بيان "إنه ولما يربط السعودية والولايات المتحدة من علاقات وثيقة، واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين" فسوف تقوم الأجهزة الأمنية السعودية بتقديم الدعم للوصول إلى ملابسات الجريمة.

وقالت هيئة كبار العلماء السعودية إن الحادث يعد "جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة".

ولم يقتصر التنديد السعودي على المستوى الرسمي بل امتد ليشمل العديد من المواطنين الذين عبروا عن حزنهم إزاء الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر وسم #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا على موقع تويتر للتضامن مع الشعب الأمريكي.

وفي منشور باللغة الإنجليزية وصف الإعلامي الرياضي وليد فراج حادث إطلاق النار بالجريمة التي يرفضها الشعب السعودي بأكمله.

My full sympathy with the American people, what happened is a crime, and all the Saudi people reject what happened, god bless America and its people#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 6, 2019

وقال مستخدم سعودي آخر إن "هذا الهجوم البربري لا يمثل الشعب السعودي".

Saudis are denouncing the heinous barbaric act of #Florida attack. “Florida’s criminal does not represent us” is trending in Saudi Arabia #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا Our condolences to our American friends. 🇺🇸 🇸🇦 pic.twitter.com/IXOiVCzwuw — ص/ ابومحمد الشهري (@Abdulrahimalshe) December 7, 2019

Saudis are denouncing the heinous barbaric act of #Florida attack. “Florida’s criminal does not represent us” is trending in Saudi Arabia #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا Our condolences to our American friends. 🇺🇸 🇸🇦 pic.twitter.com/IXOiVCzwuw — ص/ ابومحمد الشهري (@Abdulrahimalshe) December 7, 2019

#SaudisStandWithAmerica



Now all Saudis through this hashtag embody the saying of King Salman, may God protect him: (this criminal act never represents the Saudis and doesn’t reflect the nature of the relationship between the two friendly peoples) 🇸🇦🇺🇸#مجرم_فلوريدا_لايمثلناpic.twitter.com/nm9s02SKTH — سلمان بن حثلين (@Salman_3G) December 6, 2019

وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من البحرية الأمريكية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.

ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية.

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