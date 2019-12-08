روحاني: ميزانية إيران ستقاوم العقوبات الأمريكية بتقليل الاعتماد على النفط

عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى الأحد ما وصفها بـ"ميزانية مقاومة" العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده.

وقال روحاني للبرلمان في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية "ميزانية العام المقبل، كما كان الحال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات".

وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية المقدمة حوالي 39 مليار دولار أمريكي وهي ميزانية قال روحاني إنها مصممة للصمود أمام العقوبات عبر تقليل الاعتماد على الصادرات البترولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية الشاملة الموقعة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين من جهة وإيران من جهة أخرى عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية التي تؤثر في المقام الأول على قدرة طهران على تصدير منتجاتها النفطية.

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