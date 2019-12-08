عاجل

إيران

روحاني: ميزانية إيران ستقاوم العقوبات الأمريكية بتقليل الاعتماد على النفط

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
روحاني: ميزانية إيران ستقاوم العقوبات الأمريكية بتقليل الاعتماد على النفط
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى الأحد ما وصفها بـ"ميزانية مقاومة" العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده.

وقال روحاني للبرلمان في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية "ميزانية العام المقبل، كما كان الحال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات".

وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية المقدمة حوالي 39 مليار دولار أمريكي وهي ميزانية قال روحاني إنها مصممة للصمود أمام العقوبات عبر تقليل الاعتماد على الصادرات البترولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية الشاملة الموقعة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين من جهة وإيران من جهة أخرى عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية التي تؤثر في المقام الأول على قدرة طهران على تصدير منتجاتها النفطية.

إقرأ أيضاً:

مقتل 19 مدنياً بينهم 8 أطفال في قصف جوي شنته طائرات روسية وسورية بمحافظة إدلب

الثورة أنثى في لبنان.. نساء يتظاهرن في بيروت ضد التمييز والاغتصاب والتحرش الجنسي

وزير خارجية قطر: لم ندعم الإخوان المسلمين ولم نتوقف عن دعم مصر بعد مرسي

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox