شاهد: مئات العدائين في غلاسكو يتقمصون شخصية سانتا كلاوس لأجل العمل الخيري

انطلق آلاف العدائين المتقمصين زي سانتا كلاوس يركضون وسط شوارع مدينة غلاسكو الاسكتلندية، مساهمة منهم في عمل خيري. وتحولت شوارع المدينة إلى اللون الأحمر في هذه المناسبة الخيرية السنوية التي يطلق عليها اسم: سباق سانتا. ولم يقتصر السباق على مشاركة البشر، بل شاركت فيه الكلاب أيضا، في إشارة إلى محاولة جمع أموال لمساعدة كبار السن بكلاب ترافقهم في وحدتهم. وبحسب بلدية غلاسكو فإن "سباق سانتا" سيتيح جمع أكثر من 450 ألف دولار، لفائدة مختلف المؤسسات الخيرية، منذ انبعاث السباق سنة 2006.
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