لماذا اختارت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة إثيوبيا لتكون وجهتها الرسمية الأولى؟

قالت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها اختارت إثيوبيا لتكون أول وجهة رسمية لها بعد توليها منصبها نظراً لاحتواء أفريقيا على بعض من أسرع اقتصاديات العالم نمواً وأكثرها مواجهة للتحديات أيضاً.

وتوجهت فون دير لاين إلى إثيوبيا حيث اجتمعت برئيس وزرائها الحائز على جائزة نوبل آبيي أحمد والرئيسة الإثيوبية ساهلي زيويدي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات بقيمة 170 مليون يورو لدعم الاقتصاد الإثيوبي.

وقالت فون دير لاين إنها لم تأت إلى أفريقيا بـ"خطة كبيرة" ولكنها جاءت لتستمع وتتعلم.

وأثنت فون دير ليين على قيادة إثيوبيا التي منحت عدة مناصب هامة للمرأة وهو ما يعطي املاً كبيراً للقارة ككل، بحسب وصف وزيرة الدفاع الألمانية السابقة.

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