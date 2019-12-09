السجن 8 سنوات لأردني خطط لهجوم ضد السفارة الإسرائيلية في عمان العام الماضي

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الإثنين حكما بالسجن 8 سنوات بحق أردني خطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان وموظفيها عام 2018.

وحكمت المحكمة على المدان خالد أبوريا (33 عاما) بالسجن 8 سنوات بعد ادانته بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية".

ووفقا للائحة الاتهام "إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وخلال شهر حزيران/يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".

وأعد المدان "خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري (...) لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين".

وبحسب اللائحة قام المدان باستفتاء شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء، والقي القبض عليه في تموز/يوليو 2018.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وفي أيار/مايو 2018 افتتحت واشنطن سفارتها لدى إسرائيل في القدس رسميا في خطوة أثارت جدلا عالميا.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكما بالسجن 3 سنوات بحق أردني آخر يدعى منير إبراهيم (27 عاما) بعد ادانته بتهمة "التهديد باستخدام العنف".

وبحسب لائحة الاتهام قرر المدان تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين وعاين منطقة المغطس قرب البحر الميت (نحو 50 كلم غرب عمان) "كونها قريبة من الجانب الإسرائيلي من أجل التسلل من خلاها".

وفي آب/أغسطس 2018 غادر المدان منزله في عمان متوجها إلى منطقة البحر الميت وحاول التسلل من خلال الأسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود الاردنية وإسرائيل، فتم القبض عليه.

وتندر عمليات التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.