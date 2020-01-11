دول عربية وأجنبية تنعي السلطان قابوس

نعت الدول العربية والأجنبية السبت سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة مشددين على "حكمته" في معالجة القضايا الإقليمية والإسلامية وقيادته "تحديث" بلاده خلال عهده الذي استمر نحو 50 عاما.

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم في 23 تموز/يوليو 1970، مساء الجمعة عن 79 عاما. وكان يتلقى العلاج من سرطان القولون، بحسب دبلوماسيّين.

وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق السبت اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل.

في ما يلي أبرز ردود الفعل العربية على وفاة السلطان قابوس:

الجامعة العامة للدول العربية

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "ببالغ الحزن وعميق الأسى إلى الأمة العربية والإسلامية" السلطان قابوس بن سعيد.

وقال أبو الغيط في بيان إنّ "الأمة العربية فقدت حاكماً من طرازٍ نادر، دأب خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة".

وتابع أنّ السلطان قابوس "طالما لعب أدواراً إيجابية على صعيد الدبلوماسية العربية، وأنه كان صاحب رؤية بعيدة ونظر ثاقب في الشئون الدولية والعربية"، جعلته يحظى "باحترامٍ وتقدير كبيرين على صعيد عالمي".

وأضاف أن السلطان الراحل "انحاز انحيازاً واضحاً للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلةً نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم".

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة أن أمانتها العامة قررت تنكيس علمها لثلاثة أيام.

المملكة العربية السعودية

نعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان السلطان قابوس "قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل بعد أن أتم مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء".

وقدما في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "خالص التعازي" للعائلة الملكية والشعب العماني، معربين عن تمنياتهم أن "يديم (الله) على سلطنة عُمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".

الإمارات العربية المتحدة

بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق عبّر فيها عن تعازيه في وفاة قابوس.

وأمر الشيخ خليفة بإقامة صلاة الغائب على روح السلطان الراحل في جميع مساجد الدولة بعد صلاة المغرب.

جمهورية مصر العربية

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه "للأمة العربية والشعب العماني الشقيق" في وفاة السلطان قابوس الذي "كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة".

من جهته، نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب سلطان عمان الراحل مشيرا إلى أن "التاريخ يشهد بأنه كان قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار بين الناس، فاستحق أن يكون سلطان الحكمة، وقد عمل على نهضة بلاده مع الحفاظ على هويتها شكلًا ومضمونًا".

كما نعاه بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر تواضروس الثاني مشدداً على أنه رحل "بعد مسيرة حافلة بالعطاء أحدث خلالها نهضة شامخة وقيادة حكيمة في عمان والعالم العربي فصار رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن".

المغرب

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس حسب وكالة الأنباء الرسمية "لقد فقدت سلطنة عمان والأمة العربية، برحيل السلطان قابوس، قائدا كبيرا وحكيما حقق لبلده نهضة شاملة وأهلته للاضطلاع بدور فاعل في توطيد جسور التضامن العربي والإسلامي، وترسيخ نهج الحوار والسلام والاعتدال"

سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد في برقية تعزية للسلطان هيثم نقلتها حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "الفقيد الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها، وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي".

وكانت سلطنة عمان العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي لم يقطع علاقاته الدبلوماسية والسياسية مع دمشق.

الأردن

في عمّان، نعى العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين في تغريدة على تويتر السلطان قابوس "أحد القادة الحكماء الذي كان أخا كبيرا لي وصديقا عزيزا لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة".

وأعلن الديوان الملكي الأردني الحداد لثلاثة أيام.

لبنان

كتب الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر أنه "برحيل السلطان قابوس يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة والسلام الذي طالما عمل من أجل لم الشمل العربي وتعزيز تضامنه".

العراق

قال الرئيس العراقي برهم صالح إنّ "خسارتنا بفقدان السلطان قابوس بن سعيد خسارة مضاعفة في هذه الظروف التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى صوت الاعتدال والحكمة والقدرة على ضبط الاختلافات لصالح تنمية دولنا ومنطقتنا وتقدمها وتوحيد جهودها من أجل البناء والسلام".

الرئيس الفلسطيني

صرّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية "فقدت أمتنا العربية والإسلامية قائدا وزعيما من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية بحكمة واتزان".

ويذكر أن السلطنة كانت أوّل دولة خليجيّة تستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تشرين الأول/أكتوبر 2018، رغم أنّ البلدين لا يرتبطان بعلاقات دبلوماسية.

البحرين

من جهتها نعت البحرين السلطان قابوس، وأعلنت الحداد ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إرودغان عبر حسابه على تويتر: "أسأل الله الرحمة، للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة".

كما غرد وزير خارجية تركيا تشاووش أوغلو على تويتر "أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الزعيم صاحب الرؤية والذي جعل سلطنة عمان دولة حديثة ومستقرة، بواسع رحمته، وأتقدم بالتعازي للشعب العماني الصديق والشقيق".

الكويت

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن "بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة له وللأسرة الكريمة وللشعب العُماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد"

منظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان - رحمه الله ، سائلاً المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.

بريطانيا

نعى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون السلطان قابوس واصفا إياه بأنه "زعيما حكيما ومحترما بشكل استثنائي" روج "للسلام والتفاهم بين الأمم".

الاتحاد الأوروبي

أشاد بيان مشترك للمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي "بإحساس قابوس بالبراغماتية وموقفه الفريد".

وقال ان عمان تحت قيادته "شرعت في حقبة غير مسبوقة من الإصلاحات أدت إلى تحسين مستويات معيشة الشعب العماني".

وتابع "لقد قادت رؤيته سياسة خارجية وضعت سلطنة عمان بين أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي، في منطقة غارقة في الصراع ويزداد فيها التوتر".

ألمانيا

أفاد بيان صادر عن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير إن وفاة قابوس تعني "فقدان صديق جيد لألمانيا".

وأضاف "كان السلطان قابوس ممثلاً مسؤولاً عن التفاهم والتسويات في منطقة الشرق الأوسط والخليج. لقد تم الاصغاء الى كلمته على نطاق واسع".

ايران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وفاة سلطان عُمان قابوس "خسارة للمنطقة" وأعرب عن أمله في "تنامي العلاقات" مع عمان.

إسرائيل

أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت بسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، واصفا إياه بانه "قائد كبير عمل لنشر السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي بيان صدر عن مكتبه، قدم نتانياهو "التعازي الى شعب عمان" بوفاة قابوس، مضيفا "كان قائدا كبيرا عمل لنشر السلام والاستقرار في المنطقة، وفي ظل قيادته باتت عمان دولة محورية ومتطورة".

وذكر نتانياهو بالزيارة التي قام بها للسلطنة قبل اكثر من عام بناء على دعوة الراحل، معتبرا انها كانت "بالغة الأهمية وقد عرض فيها (قابوس) مساعدته لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".