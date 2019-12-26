أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن الطيران الحربي لضربات على غزة ليل الأربعاء بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن "طائرات ومروحيات حربية أغارت الليلة الماضية على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، من بينها مجمعات عسكرية تابعة للمنظمة، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس" الأربعاء.

وكان الجيش الاسرائيلي ذكر مساء الأربعاء أن "قذيفة صاروخية" أطلقت من قطاع غزة باتجاه اسرائيل "تم اعتراضها" بمنظومة القبة الحديد.

وقبيل ذلك ذكر أن صفارات الإندار أطلقت في مدينة عسقلان حيث كان بنيامين نتانياهو يحضر تجمعا للإنتخابات التمهيدية لحزب الليكود التي ستبدأ الخميس.

وظهر في مقطع فيديو بثته قناة "كان 11" التلفزيونية العامة رجال الأمن يقتربون من نتانياهو لإبلاغه بالإنذار. وحيا رئيس الوزراء بعد ذلك التجمع الذي ضم نحو مئة ناخب من الليكود قبل إجلائه مع زوجته سارة.

وكان نتانياهو غادر في أيلول/سبتمبر خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية تجمعا في مدينة أشدود الجنوبية عندما دوت صفارات الإنذار معلنة عن إطلاق صواريخ.

وستجري إسرائيل في الثاني من آذار/مارس انتخاباتها الثالثة خلال أقل من عام على أمل إنهاء أسوأ أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية، بعد فشل الليكود ومنافسه تحالف "أزرق أبيض" في الإتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وتحمل إسرائيل حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، مسؤولية إطلاق أي صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حماس والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ 2008.