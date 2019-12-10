توقعات بكشف الديمقراطيين عن لائحتي اتهام ضد ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون اليوم الثلاثاء عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية أن لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس.

وقالت "سي ان ان" إن هناك اتهاما ثالثا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.

وجاءت هذه التقارير بعد جلسة استماع في مجلس النواب استمرت لساعات يوم أمس الاثنين، حيث طرح الديمقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترامب، واصفين الرئيس ترامب بأنه "خطر حاضر وجلي" على الأمن القومي.

وبعد أربعة أشهر على شهادة أحد المبلّغين عن المخالفات التي أطلقت التحقيقات بحق ترامب لسعيه الى الاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي، أعلن الديمقراطيون أن هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة وإساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة.

لكن ترامب يعتبر التحقيق الرامي إلى عزله من منصبه مجرد "عار" و"خدعة".