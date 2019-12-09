أعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل أن أفراد أسرته لن يشاركوا في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه ووصوله إلى البيت الأبيض، معتبرا أن أنشطة أبناء الرئيس دونالد ترامب في الخارج هي المشكلة.

لكن نائب الرئيس السابق دافع عن عمل ابنه هانتر في مجلس إدارة احدى شركات الغاز الأوكرانية، والتي أصبحت محور اهتمام الجمهوريين بعد المضي في اجراءات عزل ترامب. وقال بايدن في مقابلة مع برنامج "آكسيوس أون أتش بي أو" تم بثه الأحد: "لن يشاركوا في أي عمل تجاري خارجي بسبب ما حدث في هذه الإدارة". وأضاف "لن يسعى أحد للحصول على براءات اختراع لأشياء من الصين. لن يشارك أحد في هذا النوع من الأعمال". وتابع بايدن: "إذا كنت تريد التحدث عن المشاكل، فلنتحدث عن عائلة ترامب".

وفي ظل إدارة ترامب حصلت ابنة الرئيس إيفانكا ترامب التي تعمل كمستشارة في البيت الابيض على موافقات مبدئية لخمس علامات تجارية في الصين، قبل أن تغلق شركتها الخاصة بالأزياء.

والمقابلة مع بايدن كانت جزءا من الحملة الاعلامية للسياسي البالغ 77 عاما ليحسم موقعه كمرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الرئاسيات المقبلة والمقررة في عام 2020.

ودافع بايدن بحزم عن عمل ابنه في شركة "بوريسا" الأوكرانية، على الرغم من أن هانتر لم يواجه شخصيا أي اتهامات بارتكاب مخالفات. وأشار بايدن إلى أنه لم يكن يعرف ما هي مسؤوليات ابنه في الشركة. وقال: "لا أعرف ما الذي كان يفعله. أعرف أنه كان عضوا في مجلس الإدارة. اكتشفت أنه في مجلس الإدارة بعد تعيينه، وهذا كل ما في الأمر". ولدى سؤاله عما إذا كان يريد معرفة المزيد أجاب بايدن "لا، لأني أثق بابني".

وأضاف لمحاوره: "تعلم أنه لا يوجد دليل واحد، ولا حتى دليل صغير جدا، للقول بأن هناك مخالفة في أي شيء تم القيام به. أنت تعرف ذلك".

ويتهم الديمقراطيون الرئيس دونالد ترامب بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالطلب من كييف فتح تحقيق بمزاعم فساد مع عائلة بايدن.

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