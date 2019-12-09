هل سيزيد انقسام الكونغرس من احتمال عزل ترامب؟

تدخل إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة في الكونغرس المنقسم هذا الأسبوع، إذ ستعقد اللجنة القضائية بمجلس النواب جلسة الاثنين من المتوقع أن تخرج باتهامات محددة ضد الرئيس الأمريكي. ويتهم الديمقراطيون ترامب بإساءة استخدام سلطاته وذلك بربطه المساعدات العسكرية لأوكرانيا وعقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح كييف تحقيقا حول منافسه السياسي جو بايدن.

ووصف ترامب التحقيق بأنه "خدعة" إلا أن الديموقراطيين يعتقدون، كما قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر أن لديهم "أدلة قوية" تظهر أن ترامب وضع مصالحه السياسية الشخصية فوق مصلحة البلاد. والأحد قال نادلر لشبكة "سي ان ان"، "لدينا قضية قوية"، مضيفاً "لو عرض هذا الملف على هيئة تحكيم، فإنّ حكما بالإدانة سيصدر في غضون ثلاث دقائق".

وأطلق الديمقراطيون في نهاية سبتمبر-أيلول إجراءات العزل بحق الرئيس الأمريكي، مستندين إلى الغالبية التي يملكونها في مجلس النواب. وأعلن دونالد ترامب براءته في هذه القضية حيث ندّد بما وصفه بالتحقيق "غير الدستوري" و"المهزلة".

وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونغرس الأولى، ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري. وينطلق ذلك الإثنين باستماعها إلى ممثلين عن الكتلتين الديمقراطية والجمهورية، لتقدّم كل منهما استنتاجاتها عن التحقيق. وغرّد دونالد ترامب الأحد أنّ هذه الجلسة ستكون "زائفة".

وسيعقد نادلر اجتماعا مع اللجنة الاثنين للاستماع للأدلة من المحامين الديمقراطيين والجمهوريين من اللجنتين الاستخباراتية والقضائية. وأعلن البيت الأبيض أنه لن يسعى للدفاع عن الرئيس أمام اللجنة.

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ولم يكشف نادلر عن لائحة الاتهامات التي ستوجه إلى ترامب، إلا أنه من المتوقع أن تشمل إساءة استخدام السلطة والفساد وعرقلة سير أعمال الكونغرس والعدالة. إلا أن نادلر قال إن الاتهام الرئيسي لترامب هو "السعي للتدخل الخارجي في انتخاباتنا عدة مرات في 2016 وفي انتخابات 2020، وأنه سعى إلى التغطية على ذلك ... ما يشكل تهديدا حقيقيا لنزاهة الانتخابات" التي ستجري في نوفمبر-تشرين الثاني المقبل.

وصرح آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات والذي يدير التحقيق بشكل عام لشبكة "سي بي اس" الأحد أن "هناك أدلة دامغة على أن الرئيس سعى إلى اجبار أوكرانيا على التدخل في انتخاباتنا" والأخطر من ذلك أنه "سعى إلى عرقلة التحقيق في ذلك".

ودعم معظم الجمهوريين دونالد ترامب أثناء التحقيق الخاص بعزله، وقالوا إنه لا يوجد دليل واضح ومباشر على أنه ضغط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية. وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليس على تويتر "لا توجد قضية قوية كافية لعزل" الرئيس "الأمر كله سياسي".

وبالنظر إلى الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، فإنّ ترامب سيكون ثالث رئيس تصدر بحقه لوائح اتهام عن الكونغرس، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون. واستقال الرئيس ريتشارد نيكسون قبل التصويت على عزله.

وقال ترامب الأحد إن الديمقراطيين يحاولون "تغيير قواعد" العزل، في إشارة واضحة ولكن غير مفسرة إلى تقرير من 52 صفحة حول التاريخ والأسس القانونية للعملية التي أطلقها الديمقراطيون.

وطالب الجمهوريون بأن يشهد كل من هنتر بايدن، وكذلك شيف والشخص الذي تسبب في إطلاق التحقيق من خلال ابلاغه عن الواقعة، لكن نادلر رفض ذلك وقال إن الثلاثة "غير مهمين" في هذه المرحلة. ورفض حجة الجمهوريين بأن الأدلة المباشرة التي تورط ترامب في أي مخالفات غير متوفرة. وقال: "السبب في عدم امتلاكنا لدليل مباشر أكثر هو أن الرئيس أمر الجميع في السلطة التنفيذية بعدم التعاون مع الكونغرس في تحقيق العزل، وهو الأمر غير المسبوق في التاريخ الأمريكي ويعد ازدراء للكونغرس نفسه".

غير أنّ السيناتور ليندسي غراهام، وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وحليف بارز لترامب، توقع الأحد أن تنتهي محاكمة العزل بسرعة لأن عزل الرئيس يتطلب تصويتا بأغلبية الثلثين. وقال غراهام: "فور أن يقول 51 عضوا من بيننا (...) أنّنا سمعنا ما فيه الكفاية، فإنّ هذا الإجراء سينتهي. الرئيس سيبرأ".