إيفانكا ترامب تشارك في "منتدى الدوحة" الدولي بقطر

ستشارك إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي، مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر دولي يعقد في قطر هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء.

وستقوم إيفانكا ترامب، وهي رسمياً مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالمشاركة في برنامج المنتدى وستلتقي بمسؤولين من الحكومة وقطاع الأعمال فيما يتعلق بأهداف اقتصادية رئيسية".

يعقد "منتدى الدوحة" الدبلوماسي السنوي في 14 و15 من كانون الأول/ديسمبر في العاصمة القطرية. ويشارك فيه في العادة عدد من المسؤولين الإقليميين والعالميين.

وكانت إيفانكا رافقت والدها دونالد ترامب في عام 2017 في أول رحلة خارجية له إلى السعودية. وتعهدت السعودية في حينها بدعم مشاريع نسائية بقيمة مليار دولار.

وبحسب البيان الأميركي فإن منوتشين سيبحث مع نظرائه "مبادرات الأمن القومي لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع". وتعتبر قطر حليفة قوية للولايات المتحدة في المنطقة، وتقع في الإمارة الخليجية قاعدة "العديد" الجوية، الأكبر أميركياً.

وتضم القاعدة نحو عشرة آلاف جندي أميركي، وتأسست عام 2005 بينما كانت الولايات المتحدة تبحث عن قاعدة بديلة في المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة.