روسيا: القضاء ينزل أحكاماً قاسية بـ 11 متهما بتفجير مترو سان بطرسبرغ

أصدر القضاء الروسي الثلاثاء أحكاما تتراوح بين المؤبد والسجن 19 عاماً بحق 11 شخصا لتورطهم في اعتداء أودى بحياة 15 شخصا في مترو سان بطرسبورغ عام 2017.

وأعلنت محكمة عسكرية في ثاني مدن روسيا أنه حُكم على أبرار عظيموف، "أحد منظمي" هذا الاعتداء بحسب المحققين بالسجن المؤبد.

وحكم القضاة على عشرة آخرين متهمين بالتواطؤ، خصوصاً لجهة التزويد بأسلحة ومتفجرات ومستندات مزورة، بالسجن بين 19 و28 عاماً.

وأدى الاعتداء في الثالث من نيسان/أبريل 2017 في عربة مترو إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة قرابة 70 آخرين بجروح.

وقُتل في الانفجار، منفذ الاعتداء المفترض أكبر جان جليلوف (22 عاماً) من قرغيزستان.

وتبنت الإعتداء "كتائب الإمام شامل" غير المعروفة كثيرا والمرتبطة بتنظيم القاعدة، بحسب موقع "سايت" الأميركي لمراقبة الحركات الجهادية.

ولم يعترف المتواطئون المفترضون بذنبهم مؤكدين أنهم تعرضوا للعنف أثناء اعتقالهم.

بعد إدانتها بالسجن عشرين عاماً، صرخت المرأة الوحيدة بين المتورطين شوخيستا كاريموفا البالغة 48 عاماً، طالبةً من القضاة الإفراج عنها، حسب ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.

وأكد والد عظيموف وشقيقه أكرم الذي أدين بالسجن 28 عاماً، لفرانس برس أن نجليه تعرضا للتعذيب. وتابع أن ابنه أكرم أُوقف في قرغيزستان في آسيا الوسطى وتم تسليمه إلى السلطات الروسية.

لكن نتاليا كيريلوفا (60 عاما)، وهي واحدة من جرحى الاعتداء، قالت لفرانس برس "ليس هناك جريمة من دون تبعات"، سائلة "كيف سيشعر الذين فقدوا أقرباءهم إذا لم ينل هؤلاء الأشخاص عقابهم؟".