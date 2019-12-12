حوادث إساءة معاملة الأطفال تتزايد في بلجيكا

سجلت الشرطة البلجيكية نحو ثلاثة آلاف ومئتين وخمسين حادثة إساءة معاملة بحق الأطفال، منذ بداية العام الجاري، أي ما يعادل نحو عشرة حوادث في اليوم الواحد، فيما يتردد أن العدد الفعلي لحوادث إساءة معاملة الأطفال في البلاد هو أعلى بكثير.

وأشار الخبراء إلى أن ما تمّ رصده من حوداث إساءة معاملة بحق الأطفال في بلجيكا، لا يُظهرُ سوى قمّة جبل جليد في المحيط، في حين ذكرت صحيفة "آخر الأخبار" البلجيكية الناطقة باللغة الفلامنكية، أن حوادث الإيذاء النفسي بحق الأطفال هي أيضاً آخذة في الارتفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد التقارير المتعلقة بالإيذاء الجسدي للأطفال داخل العائلات، لم تتوقف عن الارتفاع خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفع عدد تلك التقارير من 2،779 تقريراً في العام 2012 إلى 3520 تقريراً في العام الماضي،.

ووفقاً لمسح أجرته مؤسسة إدارة المدارس في مدينة ليمبورخ شمال البلاد، تبيّن أن ألفي تلميذ، بين عامي 2017 و2018، تعرّضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي داخل أسرهم.